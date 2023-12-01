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Yargıtay kararı: Kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir

Yargıtay kararı: Kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kendi arazisindeki kuyudan su çıkararak kullananlardan "kaçak su" bedeli alınamayacağını, ancak üretilen atık suyun kanalizasyona verilmesi halinde "atık su" bedeli alınabileceğine hükmetti.