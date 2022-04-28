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    Yargıtay'dan sahte sigortalı inek kararı

    Ölen sigortasız ineğine, sigortalattığı ineğin küpesini takan sanığa yerel mahkemenin dolandırıcılık suçundan verdiği kararı, Yargıtay bozdu.
    • 28.04.2022 - 21:15
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    Yargıtay'dan sahte sigortalı inek kararı

    Elazığ'da hayvancılık yapan kişi, çiftliğindeki 76 hayvandan 44'üne sigorta yaptırdı. Poliçe kapsamında sigortalanan ineklere küpe takıldı.

    Ölen ineğine, sigortalattığı ineğinin küpesi taktı

    Çiftçi, sigortasız ineklerinden biri ölünce kulak küpe numarasıyla sigortalanan başka bir ineğin küpesini, ölenin kulağına takarak eksper çağırdı.

    Hasar tespit raporu düzenleyen sigorta eksperi, sigortalama işlemi öncesi çekilen görüntüler ile ölüm sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırdı.

    AA'nın haberine göre, ineklerin farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine, hayvan sahibi hakkında şikayette bulunuldu.

    "Tazminat alabilmek için kulak numaralarını değiştirdi"

    Sanığın, "sigortalanmamış hayvanı ölünce, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilmek için ölen hayvanın kulak numarası ile sigortalanmış sağlıklı hayvanın kulak numarasını değiştirdiği ve bu şekilde sigorta bedelini almak maksadıyla dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işlediği" iddia edildi.

    Yargıtay dan sahte sigortalı inek kararı #1

    Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu

    Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkında, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan ceza verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi.

    Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

    Kararda, somut olayda telef olduğu ihbar edilen hayvanın, sigortalanan hayvan olmadığının basit bir incelemeyle belirlenmiş olması nedeniyle, "dolandırıcılık suçunun hile unsuru"nun somut olayda bulunmadığı belirtildi.

    Dairenin kararında, sanığın eyleminin aldatma özelliğinden yoksun olması nedeniyle dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı göz önünde bulundurularak sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyetine hükmedilmesinin yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

    Dolandırıcılık suçunda "hile" kriteri

    Yargıtay içtihatlarına göre, dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için, failin bir takım hileli davranışlarda bulunması, bunların mağduru aldatabilecek nitelikte olması, failin bu davranışları sonucunda haksız yarar sağlaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.​​​​​​​

    Yani, suçun maddi unsurlarının oluşması için "hilenin mağduru aldatabilecek nitelikte olması" kriteri aranıyor, bu nedenle Yargıtay, bu davadaki hilenin basit bir incelemeyle belirlenmesi nedeniyle dolandırıcılık suçunun hile unsurunun oluşmadığı sonucuna vardı.

    Yargıtay dan sahte sigortalı inek kararı #2


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