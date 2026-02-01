Yarın (2 Şubat 2026) okullar açılacak mı, tatil mi? 2. dönem tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

15 günlük sömestr tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım sona erdi.

Tatilin son gününde ise okulların durumu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları, gözleri bir kez daha resmi açıklamalara çevirdi.

Kar yağışı, buzlanma ve fırtına uyarıları sonrası bazı illerde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Okullar açılacak mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İşte, konuya dair son gelişmeler...

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI

2 Şubat Pazartesi günü 81 il genelinde okullarda 2.dönem başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

İl valilikleri ve ilçe kaymakamlıklarından henüz bir tatil haberi bulunmuyor. Bu kapsamda, sosyal medyada paylaşılan "15 tatil uzatıldı" gibi haberler gerçeği yansıtmıyor.

Hava durumuna göre ilerleyen saatlerde tatil ilan edilirse haberimiz güncellenecektir.