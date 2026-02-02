Abone ol: Google News

Yarın (3 Şubat 2026) okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? Son dakika kar tatili...

Sömestr akabinde okula dönen öğrenciler, yaşadıkları ilde hava şartlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, "3 Şubat 2026 Salı günü okullar tatil mi" sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika kar tatili ilan edilen iller haberimizde...

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 17:24
  • Öğrenciler, yaşadıkları ildeki hava durumu nedeniyle 3 Şubat 2026'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
  • Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışının artışı nedeniyle okulların tatil edilme ihtimali bulunuyor.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

Hava sıcaklıklarındaki hızlı düşüş ve kar yağışının etkisini artıracağına yönelik tahminler, eğitime ara verilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 3 Şubat Salı günü için gözler açıklamalarda.

Valilikten yapılacak resmi açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda, yarın okullar tatil mi sorusu sıkça araştırılıyor.

İşte, 3 Şubat 2026 Salı günü okullarda son durum...

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3 Şubat Salı günü için henüz bir tatil kararı bulunmuyor.

İllerden gelen açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

