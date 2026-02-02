Yarın (3 Şubat 2026) okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? Son dakika kar tatili...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hava sıcaklıklarındaki hızlı düşüş ve kar yağışının etkisini artıracağına yönelik tahminler, eğitime ara verilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 3 Şubat Salı günü için gözler açıklamalarda.

Valilikten yapılacak resmi açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda, yarın okullar tatil mi sorusu sıkça araştırılıyor.

İşte, 3 Şubat 2026 Salı günü okullarda son durum...

3 ŞUBAT 2026 OKULLAR TATİL Mİ

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3 Şubat Salı günü için henüz bir tatil kararı bulunmuyor.

İllerden gelen açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.