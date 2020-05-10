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    Yasağı ihlal eden 13 bin 716 kişi hakkında işlem yapıldı

    İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca, yasağı ihlal eden 13 bin 716 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.
    • AA
    • 10.05.2020 - 21:04
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    Yasağı ihlal eden 13 bin 716 kişi hakkında işlem yapıldı

    İçişleri Bakanlığı: " 8-10 Mayıs arasında kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

    111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

    Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz."

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