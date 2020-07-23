Yazar Asım Gültekin, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Yalova'da hayatını kaybetmesinin ardından, Amasya'da toprağa verildi.

Yalova'da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesine götürüldü.

Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri, bazı şair ve yazarlar ile vatandaşların katıldığı cenaze töreni, Taşova Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından eda edildi.

DEFNEDİLDİ

Cenaze namazından sonra Gültekin'in naaşı, Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

"AMASYA'NIN YİĞİT EVLADI"

Öte yandan Gültekin'in arkadaşlarının yer aldığı gruptan çizer Ahmet Altay, buradaki bir kafenin duvarına Gültekin'in karikatürünü çizerek, "O dergi bir gün çıkacak, Amasya'nın yiğit evladı" ifadesini yazdı.

BAŞARILARI

Evli ve iki çocuk babası Gültekin, birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlendi.

Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etmişti.