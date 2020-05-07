Dolar
7.1983
-0.0125%
Euro
7.7716
-0.0347%
Altın
1694.67
0.5434%
Borsa
98788.03
0.2197%
G. Altın
393.841
0.9072%
Bitcoin
67100.49
0.835%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Yeni Danıştay Başkanı belli oldu

    Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.
    • AA
    • 07.05.2020 - 14:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni Danıştay Başkanı belli oldu

    Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi.

    65 OYLA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

    Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

    Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.

    Görüş Bildir