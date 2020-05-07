Yeni Danıştay Başkanı belli oldu

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi.

65 OYLA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.