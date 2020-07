Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi araçlar garajdan çıkarıldı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Bursa'da atılacak.

17:30'daki törene saatler kala, "Türkiye'nin otomobili" resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

YOLA ÇIKIYORUZ

Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz… " notuyla, TOGG'un garajdan çıkışını gösteren bir videoya yer verildi.

Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı İZLE

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

Yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğrudan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.