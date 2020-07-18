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- Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı
- AA
- 18.07.2020 - 14:56
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Bursa'da atılacak.
17:30'daki törene saatler kala, "Türkiye'nin otomobili" resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
YOLA ÇIKIYORUZ
Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz… " notuyla, TOGG'un garajdan çıkışını gösteren bir videoya yer verildi.
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı İZLE
20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.
Yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğrudan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.