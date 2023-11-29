Yozgatlı ayakkabı tamir ustası: Çırak olmadığı için ayakkabı fiyatları yükseldi Yozgat’ta 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Kaymaz, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyleyerek ülkede ayakkabı fiyatlarının, yetiştirecek çırak bulamadıkları nedeniyle yüksek olduğunu söyledi.

İHA

67 yaşındaki Yaşar Kaymaz, Yozgat'ta 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapmakta. 12 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı bu mesleği, ilerleyen yaşına rağmen aynı heyecanla sürdürmekte. Ancak, mesleğini devredebileceği bir çırak bulamamaktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Kaymaz, kendi mesleğinin azalan popülerliğine dikkat çekerek, ülke genelinde ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini çırak eksikliğine bağladı. Mesleğin son ustalarından biri olduğunu vurgulayan Kaymaz, gençlerin bu geleneksel zanaatı öğrenme konusundaki ilgisizliğinden yakındı.

Yerel düzeyde, insanların ayakkabılarını tamir ettirmek yerine yeni bir çift almayı tercih ettiğine dikkat çeken Kaymaz, bu durumun mesleğinin yaşamasını zorlaştırdığını düşünüyor. Bu bağlamda, geleneksel mesleklerin ve zanaatların korunması konusunda toplumsal bir farkındalık yaratma ihtiyacını vurguladı.

"Yozgat’ta 8 ayakkabı tamir ustası kaldı"

Yozgat il merkezinde 8 ayakkabı tamircisinin mesleği sürdürdüğünü belirten Yaşar Kaymaz,

Bu mesleği 55 yıldır yapıyorum. Babamdan bana geçti bu meslek. Bizlerde sanat bitiyor, ben emekliyim ve benden sonra bu işi yapacak elemanım yok. Yetiştirdiğim 5 elemanım var, 5’inin de dükkanı var. Onların da çırağı yok bu sanat bitiyor. Maliyetlere gelecek olursak, şu anda mağazalarda satılan ürünler bizim sayemizde kontrol altında. Bizden sonra ayakkabıları ucuz alamayacaklar. Şu anda bin liraya alınan ayakkabı biz olmazsak 3 bin liraya satılacak. Çünkü mecbur bırakılacak, bu ayakkabıyı tamir eden olmayacak. Hazır üretimler yükselecek, onlar da kazansın ama vatandaşımız da kazansın ayakkabılarını tamir ettirsinler, onun için de çırak yetiştirilmesi lazım.

dedi.

"Biz de ayakkabı hastanesiyiz"

Kış mevsimiyle birlikte ayakkabı tamirine olan ilginin arttığını da belirten Kaymaz,

Pahalılıktan dolayı vatandaşlar ayakkabılarını yaptırmaya geliyor. Eski ayakkabılarını tamir ettirip giyiyorlar. Biz gerekli tüm işlemleri tamiri yapıyoruz. Ayakkabının fermuarını, parçalarını değiştiriyoruz. Aracın bakımının yapıldığı gibi biz de ayakkabının bakımını yapıyoruz, burası da ayakkabı hastanesi. Bizim fiyatlarımız çok uygun 15 liradan 150 liraya kadar değişiyor. Biz onda birine tamir ediyoruz.

şeklinde konuştu.

"Yenisine gücümüz yetmiyor, tamire getiriyoruz"

Ayakkabı tamiri için gelen Muammer Irgav ise,

Emekliyim, yeni ayakkabıya gücümüz yetmiyor. Biz de eski ayakkabımızı tamirciye getiriyoruz, yeniletip götürüyoruz. İyi kötü kış mevsimini çıkartıyoruz.

ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)