Yozgat'ta 100 bin liralık tarihi heykel satışı engellendi

Yozgat'ta Roma dönemine ait at figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.Ö. ve H.Ö. isimli şüphelilerin üzerinde Roma dönemine ait ve piyasa değeri 100 bin TL olduğu değerlendirilen 1 adet at figürlü heykeli ele geçirdi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Yapılan arama sonrası ele geçirilen at figürlü heykel, Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.