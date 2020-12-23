Euro
9.3243
0.13%
Dolar
7.6428
-0.22%
Altın
458.4
0.1%
Borsa
1.418
0.93%
Bitcoin
176.907
0.06%
EXEN Coin
11.16
-1.93%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Yozgat'ta 100 bin liralık tarihi heykel satışı engellendi

    Yozgat'ta Roma dönemine ait at figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 13:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta 100 bin liralık tarihi heykel satışı engellendi

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.Ö. ve H.Ö. isimli şüphelilerin üzerinde Roma dönemine ait ve piyasa değeri 100 bin TL olduğu değerlendirilen 1 adet at figürlü heykeli ele geçirdi.

    MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

    Yapılan arama sonrası ele geçirilen at figürlü heykel, Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    Yozgat ta 100 bin liralık tarihi heykel satışı engellendi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir