Yozgat'ta çağıldayan çaylar kurudu

İHA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, geçmişte coşkuyla akan ve bölgeye hayat veren Eğriöz Çayı, bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle tamamen kurudu. Uzun yıllardır çayın kenarında yaşayan mahalle sakinleri, alışık olmadıkları bu sessizlik karşısında derin bir endişe duyduklarını dile getiriyor.

"SUYUN YERİNDE YELLER ESİYOR"

20 yıldır çayın kıyısında yaşadığını belirten Ahmet Şahiner, yaşanan değişimi şöyle anlattı:

Eskiden Eğriöz Çayı evimizin önünden kıvrıla kıvrıla akardı. Şimdi ise suyun yerinde yeller esiyor. Yağmur yok, kar yok, dolayısıyla akarsu da yok. Gözümüzün önünde kurudu.

"MEVSİMLER TANINMAZ HALE GELDİ"

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken bir diğer mahalleli İsmail Ölger ise mevsimlerin tanınmaz hale geldiğini söylüyor:

Kış artık kış gibi değil, yaz da yaz gibi değil. Ceketle dolaşıyoruz kışın ortasında. Doğru düzgün ne kar yağdı, ne yağmur... Her yıl bu mevsimde bu dereden su şarıl şarıl akardı. Şimdi ise kupkuru. Allah yardım etsin. Ne olacak bilmiyoruz. Eskiden köprü bile yoktu, derenin karşısına geçemezdik.

Eğriöz Çayı’nın susmasıyla sadece doğal yaşam değil, yıllardır bu suyla iç içe yaşayan insanların da geleceğe dair kaygıları büyüyor. Mahalle halkı, bu kuraklığın sıradan bir mevsimsel değişim olmadığını düşünüyor ve kalıcı çözümler bekliyor.