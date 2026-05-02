Samsun'da kırmızı ışıkta durmaya çalışan tır devrildi
Samsun'da kırmızı ışıkta durmaya çalışan demir yüklü tırın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Terme ilçesi Evci mevkiinde seyir halinde olan demir yüklü tır, kırmızı ışıkta durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıktı.
Savrulan tır, yan yatarak elektrik direği ve trafik ışıklarına çarptı.
Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)