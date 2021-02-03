Yozgat'ta hastasının saldırısına uğrayan doktorun ayak bileği kırıldı

Yozgat’ta saldırgan psikiyatri hastası E.Ş. istediği ilacı yazmayan doktoru darp edip ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki psikiyatri hastası E.Ş., poliklinikte Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk’e muayene oldu.

E.Ş. doktordan kendisi için ilaç yazmasını istedi. Doktor Öztürk ise E.Ş.’nin kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini söyledi.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Bunun üzerine sinirlenen E.Ş., doktor Öztürk’ü saçından tutarak sürükledi. Yaşanan arbede ile birlikte doktorun ayak bileğinde kırıklar oluştu.

Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.’yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlileri E.Ş.’yi polise teslim etti. Arbedede ayak bileğinde kırıklar oluşan doktor Öztürk, ameliyata alındı.

E.Ş. ise emniyete götürüldü









