Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
143.465
0.71%
EXEN Coin
10.70
-1.20%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Yozgat'ta kaza: 2 ölü 4 yaralı

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 12.12.2020 - 06:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta kaza: 2 ölü 4 yaralı

    Yozgat'ın Yerköy ilçesindemeydana gelen kazada, Tuna Türkoğlu (41) idaresindeki 34 BGT 277 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Hakan Özçelik (42) yönetimindeki 66 KR 494 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Karaca Ahmetli köyü mevkisinde çarpıştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

    Sürücüler ile Tuğba (34), Hilal (14), Sude Naz (11) ve Erva Özçelik (1) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hakan Özçelik ve Erva Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Yozgat ta kaza: 2 ölü 4 yaralı #1

    Yozgat ta kaza: 2 ölü 4 yaralı #2

    Yozgat ta kaza: 2 ölü 4 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir