Yozgat'ta aydınlatma direğinde asılı Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaş, bayrağı şemsiyesi ile düzeltmeye çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat’ta Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi’nde kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, Yozgat Valiliği önündeki aydınlatma direğinde asılı olan ve katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti.

KENDİSİ DÜZELTEMEDİ, ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşlı adam bayrağı bir süre şemsiyesi ile düzeltmeye çalıştı, bunda başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi.

Yozgat'ta yaşlı adamın bayrak hassasiyeti-Video

BAYRAK DÜZELTİLİNCE YOLUNADEVAM ETTİ

Başka bir vatandaşın yardımıyla katlanan bayrak düzeltilince yaşlı adam da yoluna devam etti.

Yaşlı adamın Türk bayrağına karşı hassasiyeti güvenlik kameralarına yansıdı.