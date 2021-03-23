Yozgat'taki hortum, maddi hasar oluşturdu

İki köyü etkisi altında bırakan hortumla birlikte evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri ve ağaçları da devrildi.

Yozgat Sorgun'da dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu.

Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde panik oluşturdu.

Hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

İNCELEME YAPILDI

AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde inceleme yaptı. Emirler köyünde yaşayan Cansever Yıldız (63), hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu belirterek, "Hortum çok şiddetliydi. Evin kapısını kıracaktı. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok." dedi.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan, elektrik kesintisinin yaşandığı köylere bakım onarım çalışmasının ardından yeniden elektrik verildi.

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