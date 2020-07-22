Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura,(YAŞ) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.,

Şûra toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şûra üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şûra'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.