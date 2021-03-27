Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam itibaren etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyişi bir kez daha gerçek oldu. Hafta boyunca yurt genelinde yer yer kara dönüşen yağışlı hava, Doğu ve Güneydoğu illerinde de etkisini hissettiriyor.

YÜKSEKOVA DA MART KARI GÖRDÜ

Hakkari'ninYüksekova ilçeinde günlerdir aralıklı süren sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı, özellikle Mart ayının bitmesine rağmen ilçeyi etkisinin altına alması vatandaşları şaşırttı.

Yüksekova'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı-Video

SÜRÜCÜLER ZORLANDI, BELEDİYE TETİKTE

Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri olumsuz bir vaka için hazır bekleniyor.

VATANDAŞLAR DA ŞAŞKIN

İlçede kaç gündür sağanak yağışının etkili olduğunu belirten vatandaşlar, akşam saatlerinde lapa lapa yağması kendilerini şaşırttığını ifade ettiler.