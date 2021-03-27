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    Yüksekova'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı

    Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam itibaren etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 02:00
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 02:36
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    Yüksekova'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı

    "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyişi bir kez daha gerçek oldu. Hafta boyunca yurt genelinde yer yer kara dönüşen yağışlı hava, Doğu ve Güneydoğu illerinde de etkisini hissettiriyor.

    YÜKSEKOVA DA MART KARI GÖRDÜ

    Hakkari'ninYüksekova ilçeinde günlerdir aralıklı süren sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı, özellikle Mart ayının bitmesine rağmen ilçeyi etkisinin altına alması vatandaşları şaşırttı.

    Yüksekova'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı-Video

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #1

    SÜRÜCÜLER ZORLANDI, BELEDİYE TETİKTE

    Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri olumsuz bir vaka için hazır bekleniyor.

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #2

    VATANDAŞLAR DA ŞAŞKIN

    İlçede kaç gündür sağanak yağışının etkili olduğunu belirten vatandaşlar,  akşam saatlerinde lapa lapa yağması kendilerini şaşırttığını ifade ettiler.

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #3

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #4

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #5

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #6

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #7

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #8

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #9

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #10

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #11

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #12

    Yüksekova da Mart ayında lapa lapa kar yağdı #13

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