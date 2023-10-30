Yüksekova'da sirrokümülüs bulutları heyecan yaşattı

İHA

Yüksekova’da gökyüzünün kısa sürede sirrokümülüs bulutlarıyla kaplanması vatandaşları heyecanlandırdı.

Mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan sirrokümülüs bulutu, taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu.

Gökyüzünde yaşanan doğa olayını gören bazı vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

"Muhteşem bir görüntü"

Hamdi Çavlı isimli vatandaş, sabah saatlerinde havanın güneşli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bir anda taneli bulutlar yoğunlaştı. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bunu araştırdığımızda, bu bulutlara sirrokümülüs deniliyormuş. Nadir görülen bir durum. Yaşanan bir doğa olayıdır. İnan oluşan bu görüntü herkesi cezbetti. Şu an muhteşem görünüyor.