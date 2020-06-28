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    ABD'de Atatürk heykeline saldırı

    ABD'de Atatürk heykeline saldırı

    Yunanistan vatandaşları tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline ırkçı saldırı girişiminde bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 18:09
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    ABD'de Atatürk heykeline saldırı #1

    Mustafa Kemal Atatürk’ün ABD'nin başkenti Washington'da bulunan heykeline, ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırıyı yapanlar ise "Yunan Soykırımı Merkezi"...

    Yapılan alçak saldırıda Atatürk'ün heykelinin üstüne İngilizce olarak “Yes I am guilty of crimes against humanity!” yani "Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum!" yazan bir yazı astılar.

    ABD'de Atatürk heykeline saldırı #2

    CHP'DEN KINAMA GELDİ

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden kınadı...

    Tekin saldırı hakkında "Washington'da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan "Yunan Soykırımı Merkezi"ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

    ABD'de Atatürk heykeline saldırı #3

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