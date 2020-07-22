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    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

    24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'nde Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilip matem tutulacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 11:51
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    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

    Ayasofya'da ilk namaz heyecanına  son 2 gün...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    86 yıl sonra ilk namaz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'daki Cuma namazı ile icra edilecek.

    YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ

    Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti.

    Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için indirilecek.

    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti #1

    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti #2

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