Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

En Son Haber

24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'nde Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilip matem tutulacak.

Ayasofya'da ilk namaz heyecanına son 2 gün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

86 yıl sonra ilk namaz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'daki Cuma namazı ile icra edilecek.

YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ

Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti.

Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için indirilecek.