Yunanistan Türkiye ile görüşmek için şart koştu

Yunanistan Türkiye ile görüşmek için şart koştu

NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasına Yunanistan'dan yalanlama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, dün akşam açıkladığı "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" kararı, Yunanistan tarafından kabul edilmedi

Söz konusu açıklamayı Yunan Kathimerini gazetesi, Yunan diplomatik kaynaklara dayandırarak verdi.

"GÖRÜŞME TÜRK GEMİLERİNİN ÇEKİLMESİYLE MÜMKÜN"

Yapılan açıklamada, "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN YİNE YAN ÇİZDİ

NATO Genel Sekreteri'nin Yunanistan'a görüşünü sorduğu ve Yunanistan'ın olumlu yanıtının ardından NATO'nun açıklama yaptığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Yunanistan'ın yine ikiyüzlü bir politika izleyerek NATO'yu yalanladığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a görüşünü sordu. Yunanistan 'olur' dedi. Olur dedikten sonra NATO açıklama yaptı.

Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi."