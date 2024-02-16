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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı Yunan Sahil Güvenliği tarafından ölüme terk edilen 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Deniz ortasında mahsur kalan ve ölümle baş başa bırakılan mülteciler Türk askerine teşekkür etti.