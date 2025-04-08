Yunanistan'ın geri ittiği 27 göçmen Muğla'da kurtarıldı

DHA

Yunanistan, göçmen zulmüne kaldığı yerden devam ediyor…

Bugüne kadar binlerce göçmeni geri iten, hatta ölümlerine neden olan Yunan güçleri, yine bir faciaya neden oluyordu.

Muğla Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

10'U ÇOCUK 27 GÖÇMEN KURTARILDI

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 10’u çocuk, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı..