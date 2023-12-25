Haberler



İç Haber



Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden “geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda, mobil cihazların kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek.