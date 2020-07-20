Yürüyen merdivenleri acil butonuyla durduranlar kamerada

Kocaeli’de bulunan yürüyen merdivenlerin çalışmamasına vatandaşların tepki göstermesi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, problemin nedenini paylaştığı görüntü ile açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D -100 Karayolu ve birçok bölgeye inşa edilen yaya üst geçitlerine ulaşımın daha rahat sağlanması için yürüyen merdivenler yerleştirildi.

Her gün binlerce vatandaşın geçtiği üst geçitlerin yürüyen merdivenlerinin çalışmadığı yönünde gelen yoğun şikayetler üzerine ekipler inceleme başlattı.

ACİL DURDURMA BUTONUNA BASIP ENGELLEDİLER

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yürüyen merdivenlerin durmasının sebebinin acil durdurma butonuna basılması olduğu ortaya çıktı.

Üst geçitlerdeki güvenlik kameralarında yapılan kontrollerde üst geçitleri kullanan birçok vatandaşın butona kasıtlı olarak ortaya bastığı görüldü.

Kocaeli’de yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedeni İZLE

“UMUYORUZ Kİ BU GÖRÜNTÜLERDEN SONRA BİZİ DAHA İYİ ANLIYORSUNUZDUR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de güvenlik kamerası görüntülerini, “Yürüyen merdivenler çalışmıyööööör' diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur.” yazısı ile sosyal medya hesabından paylaştı.