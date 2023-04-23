DHA

Artvin'de 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 115 metreye yaklaştı.

Sular altında kalan eski Yusufeli merkezi tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar yeni Yusufeli'ne yerleşti.

Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Heyelanla ilgili açıklama yapan Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kurt, şunları söyledi:

Yusufeli ilçemizde imalatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğünün sol yanındaki yamaçta heyelan meydana gelmiştir. Konu ile ilgili Karayolları yetkilileri ve firma yetkililerinden alınan bilgiye göre bahse konu heyelanın beklenen bir durum olduğu ve viyadük ayaklarında gerekli tedbirin alındığı, viyadük imalatında herhangi bir aksama meydana gelmeyeceği ve Pazartesi günü itibari ile imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisi alınmıştır. Konu Kaymakamlığımızca da takip edilmektedir.