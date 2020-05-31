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- Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü
Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 31.05.2020 - 12:23
Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla Bitlis'te şehit olmuştu.
Hain saldırının ardından olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"KANIN YERDE KALMADI"
Süleyman Soylu, Twitter hesapından yaptığı açıklamada, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ. Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera." ifadelerine yer verdi.
"Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun'un "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı öğrenildi.