Zahide Yetiş'le Gelin Görün ne zaman başlıyor? Zahide Yetiş'le Gelin Görün 1. Bölüm izle

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının ne zaman başlayacağı Zahide Yetiş'in sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Zahide Yeti'le Gelin Görün başladı mı? 1. bölüm ne zaman? Detaylar haberde...

Ekranların bilindik yüzü olan Zahide Yetiş, yeni bir program ile seyirci karşısına çıkıyor.

Yeni projesi hakkında konuşan Zahide Yetiş, 'Zahide Yetiş'le Gelin Görün' programının çok özel bir proje olacağını aktardı. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının konsepti ne olacak?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN PROGRAMININ KONUSU

Gelin ve kayınvalidelerin olduğu Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir de ben programın tanıtımında ilk defa kayınvalidem ile ekran karşısına çıktım ve bunun heyecanını iki kadın beraber yaşadık." ifadelerini kullanan Zahide Yetiş, programın formatının hanımlara yönelik olduğu mesajını da verdi.

ZAHİDE YETİŞ EVLİ Mİ?

'Zahide Yetiş'in eşi kimdir?' sorusunu akıllara getiren Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının sunucusu Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy hakkında bilgiler haberimizde...

ZAHİDE YETİŞ'İN HAYATI

Türk televizyon sunucusu Zahide Yetiş Arısoy, 7 Temmuz 1979 tarihinde Viyana’da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çocuk yaşlarda TRT’de seslendirmeler yaptı.

ZAHİDE YETİŞ'İN TÜM PROGRAMLARI

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma", "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

ZAHİDE YETİŞ KİTAPLARI

2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri Show TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. 'Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!' başlıklı bir kitap yazmıştır.

Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı 'Hey! Biz de Buradayız' isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ KİM?

Güzel sunucu, 2014 yılında Paris'te iş adamı Cem Arısoy'la dünya evine girmişti.

Ardından Türkiye'ye gelerek, sunduğu programda canlı yayında kına yakmıştı.

ZAHİDE YETİŞ'İN ÇOCUĞU KAÇ YAŞINDA

2018 yılında oğlu Aras Arısoy’u dünyaya getiren Zahide Yetiş, hamilelik haberini canlı yayında şu sözlerle vermişti.

"Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."





ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN 1. BÖLÜM İZLE

Salı günü yayınlanmaya başlayacak olan Zahide Yetiş'le Gelin Görün programını izlemek için programın başladığı saat olan 12:45'te aşağıdaki tıklayabilirsiniz.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN 1. BÖLÜM İZLE