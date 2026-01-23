Zam geldi, fiyatlar değişti! İşte 23 Ocak Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişti. Motorine gelen zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. İşte 23 Ocak Cuma zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları…