Zam geldi, fiyatlar değişti! İşte 23 Ocak Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişti. Motorine gelen zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. İşte 23 Ocak Cuma zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları…

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 11:00
  • Motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruş zam yapıldı.
  • Döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, benzin ve LPG fiyatlarını da etkiliyor.
  • Zam sonrası motorin litre fiyatı ortalama 58,15 TL oldu.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Döviz kuru hareketlerinin yanı sıra vergi düzenlemeleri de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruş zam geldi.

Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren son artışın ardından gözler üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

İşte zamlı akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,10 TL

Motorin: 57,34 TL

LPG: 29,29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55 TL

Motorin: 58,42 TL

LPG: 29,17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,27 TL

Motorin: 58,69 TL

LPG: 29,09 TL

