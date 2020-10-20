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    Zap Suyu’ndan odun topluyorlar

    Van'ın Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 08:52
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    Zap Suyu’ndan odun topluyorlar

    İlk ve sonbahar aylarında etkili olan yağmurlarla birlikte debisi yükselip rafting tutkunlarına inanılmaz maceralar yaşatan ve aynı zamanda da sulama suyu ihtiyacını karşılayıp, bölgenin adeta can damarı olan Zap Suyu, bazı vatandaşların kışlık yakacak sorununa bile çözüm olabiliyor.

    BÜYÜK KAYALARA TAKILAN ODUNLARI ALIYORLAR

    Hakkari ve civar köylerde yaşayan bazı vatandaşlar merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aslankaya bölgesine gelip, tehlikeleri göze alarak, Zap Suyu'nun kıyılarındaki ya da su içerisindeki büyük kayalara takılan odun parçalarını topluyorlar.

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    HALATLARA BAĞLAYIP, ÇEKİYORLAR

    Tehlikelere adeta meydana okuyarak Zap Suyu'na giren vatandaşlar, halatlara bağladıkları ağaç ve odun parçalarını büyük zorluklarla kıyıya çekiyorlar.

    Sudan çıkardıkları odunları, bir süre güneşte kurutan vatandaşlar daha sonra da bu odunları yakacak olarak kullanıyorlar.

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    “İMECE USULÜ ÇALIŞIYORUZ”

    Her yıl bu mevsimde Zap Suyu'nda odun topladıklarını anlatan Şahan Çelik, "Biz bu zorluklara katlanıyoruz. Hakkari'de her sene çetin bir kış geçiyor. Yılın 6 ayı sobalarımızı yakıyoruz. Bundan dolayı da şimdiden hazırlığımızı yapıp, kışlık yakacağımızı topluyoruz. Bu işi de tanıdıklarımız ve komşularımızla birlikte imece usulü çalışıyoruz." dedi.

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