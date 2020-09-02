Zeki Yavru kimdir? Zeki Yavru hangi takımlarda oynadı? Zeki Yavru'nun pozisyonu ne?

Zeki Yavru kimdir? Zeki Yavru hangi takımlarda oynadı? Zeki Yavru'nun pozisyonu ne?

Yeni Malatyaspor'a transferi yapılan Zeki Yavru kimdir merak konusu oldu. Taraftarlar, Zeki Yavru hangi takımlarda oynadı ve Zeki Yavru'nun pozisyonu nedir merak ediyor. İşte Zeki Yavru'nun hayatı...

1991 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Türk futbolcu Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'a transfer olunca, Zeki Yavru'nun futbol kariyeri de merak edildi.

Zeki Yavru'nun Yeni Malatya transferi sonra 'Zeki Yavru kimdir? Zeki Yavru'nun golleri, Zeki Yavru'nun pozisyonu ve Zeki Yavru'nun hangi takımlarda oynadığı' araştırılmaya başlandı.

YENİ MALATYASPOR'A ZEKİ YAVRU TRANSFERİ

Sarı-siyahlı Yeni Malatya kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

ZEKİ YAVRU'NUN FUTBOL KARİYERİ

2002 yılında futbola Trabzon Telekomspor'da başlayan Zeki, 2007 yılına kadar bu takımda forma giydi. 2007 yılında ise babasının da çalıştığı Trabzonspor'a transfer oldu. Peki, Zeki Yavru'nun futbol kariyeri nasıl ilerledi? Zeki Yavru'nun başarıları nelerdir?

ZEKİ YAVRU 19 MAÇTA 1 GOL ATTI

2010 yılına kadar Trabzonspor altyapısında forma giyen Zeki Yavru, 2010-2011 sezonunda 1461 Trabzon'a yollandı. Bu takımda 61 numaralı formayı giyen Zeki, 1461 Trabzon'da 19 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

27 MAÇTA 7 GOL

2011-12 sezonu öncesinde de 1461 Trabzon'a yollanan Zeki, bu takımda 27 maça çıktı ve 7 gol kaydetme başarısı gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ KADROYA KATTI

Trabzonspor'un Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Şenol Güneş tarafından kadroya katıldı. 1 Temmuz 2012'de ise Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı.

Zeki Yavru, 15 Ekim 2012'de ise Trabzonspor'un hazırlık maçı yaptığı Kazakistan takımına yaklaşık 30 metreden gol attı ve takımdaki yerini sağlamlaştırdı.

ZEKİ YAVRU SÜPER LİG'DE TRABZONSPOR FORMASI GİYDİ

Zeki Yavru Süper Lig'de Trabzonspor formasını ise ilk kez 16 Eylül 2012 günü Sivasspor karşısında terletti.

ZEKİ YAVRU'NUN MAÇ SONRASI ATLATTIĞI KAZA

Zeki Yavru 31 Ocak tarihinde Eskişehirspor karşısında kupa maçında forma giydi. Maçın sonlarına doğru Özgür Çek ile kafa kafaya çarpışarak yerde kalan Zeki Yavru, yerden kalkamadı. Kafası açılan Özgür'e bandaj yapılırken, Zeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trabzonspor, kafatasında çatlak oluşan Zeki'nin durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu bildirdi.

OYNADIĞI İLK DERBİ GALATASARAY İLEYDİ

Zeki bu maçın ardından bir süre forma giyemedi. Zeki ayrıca 18 Mayıs 2013'te Galatasaray karşısında forma giydi ve bu maç oynadığı ilk derbi oldu.

2013'TE MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Zeki Yavru ilk defa 2013 yılında Milli takıma çağırıldı ve Türkiye A2 Milli Futbol Takımı formasını 2 kez terletti.