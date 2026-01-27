Zemheri soğukları ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? 2026 Zemheri ayları takvimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halk takviminde "karakış" olarak bilinen Zemheri soğukları, 2026 Ocak ayında iyice etkisini artırmıştı.

Yurt genelinde art arda yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ve sert hava koşulları, vatandaşların gözünü takvimlere çevirmesine neden oldu.

Bir gün dondurucu ayaz, ertesi gün ise güneşli ama aldatıcı bir havayla karşılaşan vatandaşlar, "2026 Zemheri ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Zemheri ayı, 22 Aralık tarihinde başladı. Bu dönem, 30 Ocak’ta sona ererek toplamda 40 gün sürüyor.

Kışın en soğuk günlerini kapsayan zemheri, sert rüzgârlar ve ani hava değişimleriyle biliniyor.

ZEMHERİ KAÇ GÜN SÜRER, HANGİ AYLARI KAPSAR?

Zemheri dönemi, Aralık ayının son günleri ile Ocak ayının büyük bir bölümünü kapsayan 40 günlük bir süreçten oluşuyor. Bu zaman diliminde sıcaklıklar yer yer 17–18 dereceye kadar yükselirken, kısa süre içerisinde 4–5 dereceye kadar düşebiliyor.