Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında vatan savunmasını devam ettirirken, acı haberler de geliyor.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan bir asker, kurtarılamayarak şehit oldu.

Silah kazasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.