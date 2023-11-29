İstanbul'da kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu Zeytinburnu Sahili’nde ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde fırtına ve yağış uyarılarının ardından birçok ilde görülen kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilendi.

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz trafiği de fırtınadan nasibini aldı.

Gemi karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)