Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde fırtına ve yağış uyarılarının ardından birçok ilde görülen kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilendi.
İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz trafiği de fırtınadan nasibini aldı.
Gemi karaya oturdu
Zeytinburnu açıklarında ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.
Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.
Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.
Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış