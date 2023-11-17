Zigana Kayak Tesisleri'nde kar yağışı başladı! Arap turistler rezervasyon yaptı Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü. Erken başlayan yağış turistleri sevindirirken sektör temsilcilerini de heyecanlandırdı.

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İHA

Türkiye'de sonbahar mevsimi etkili oluyor.

Yurdun dört bir yanındaki şiddetli yağışların ardından kimi bölgelerde kış turizmi için erkenden hareketlilik başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin de dört gözle beklediği kayak sezonu için hazırlıklar yapılıyor.

Zigana'ya kar erken düştü

Bunun bir diğer nedeni de turizm bölgelerinde kar yağışının etkili olması.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden birisi olmasının yanında hemen her yıl Türkiye’de sezonun ilk başladığı yerlerden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Rezervasyonlar başladı

Tesislere mevsimin ilk karının yağdığını haber alan Arap turistler ise rezervasyon yaptırmaya başladı.

Dün akşam saatlerinden itibaren gerçekleşen kar yağışı ile birlikte tesiste kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Erken yağış turizmcileri heyecanlandırdı

İlk karın geçen yıllara göre erken düştüğünü söyleyen işletmeciler sezondan umutlu.

Bu yıl Zigana'da kar sezonunun erken başladığını söyleyen sektör temsilcilerinden Abdullah Eroğlu, yağışların devam etmesiyle birlikte kayak sezonunun da erken başlayabileceğini ifade etti.

"Arap turistlerde kara karşı ayrı bir sempati var"

Mevsimin ilk karının erken yağdığını ve sezonun erken başladığını söyleyen Abdullah Eroğlu, “Meteoroloji'nin uyarıları tuttu, mevsimin ilk karı erken yağdı. Son yıllarda bildiğiniz gibi, kar eskisi gibi erkeden yağmıyor. Bu sene erken yağdı güzel yağdı. Sezondan umutluyuz, ilk kar güzel yağdı geçen yılki gibi olmadı. Devamı da gelirse kayak sezonumuzu en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Biz normalde yıl boyu çalışıyoruz fakat Arap turistlerde kara karşı ayrı bir sempati var ve kar yağmasını bekliyorlardı. Dün akşam yağış başlayınca iletişim kurdular ve rezervasyonlar yaptık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)