Dolar
7.6859
-0.39%
Euro
9.1178
-0.354%
Altın
1864.68
-0.301%
Borsa
1291.69
-0.234%
G. Altın
461.768
-0.5089%
Bitcoin
135612.71
-0.7545%
EXEN Coin
12.33
-0.08%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık

    Dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık

    Dünya, koronavirüsle savaşını sürdürüyor.

    Birçok ülkede yasaklar yeniden başlarken, Türkiye'de de önlemler en üst seviyeye çıkarılmış durumda...

    Alınan son kararlara göre; eğitime yıl sonuna kadar ara verildi, hafta sonları kısıtlamalı sokağa çıkma yasağı geldi.

    Virüsün yayılma hızı ve vaka sayısında artış gözlenirken, yine bilindik manzaralar gözler önüne serildi.

    TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor.

    Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu.

    UZUN UZUN KUYRUK OLUŞTU

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık #1

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık #2

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık #3

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık #4

    Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir