Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan kalabalık

Dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Dünya, koronavirüsle savaşını sürdürüyor.

Birçok ülkede yasaklar yeniden başlarken, Türkiye'de de önlemler en üst seviyeye çıkarılmış durumda...

Alınan son kararlara göre; eğitime yıl sonuna kadar ara verildi, hafta sonları kısıtlamalı sokağa çıkma yasağı geldi.

Virüsün yayılma hızı ve vaka sayısında artış gözlenirken, yine bilindik manzaralar gözler önüne serildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor.

Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu.

UZUN UZUN KUYRUK OLUŞTU

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.