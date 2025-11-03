Ziraat Bankası karşılıksız 5.000 TL veriyor: İşte şartı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ziraat Bankası, bireysel müşterileri için yeni kampanyasını duyurdu.

1 Eylül – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ilk kez Bankkart’ın kredi kartı özelliğine başvuran ve başvurusu onaylanan müşteriler, 1 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Bankkart POS’undan yapacakları alışverişlerle toplam 5.000 TL’ye varan hediye kazanabilecek.

Kampanya kapsamında, tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler 250 TL, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar ise 500 TL Bankkart Lira kazanacak.

Böylece müşteriler, toplamda 5.000 TL Bankkart Lira sahibi olabilecek.

Kampanya şartları açıklandı:

ZİRAAT BANKASI’NDAN 5.000 TL HEDİYE

Kampanyaya Bankkart Mobil üzerinden katılım sağlanabiliyor ve alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım zorunlu.

Bankkart’ın kredi kartı özelliği ile Bankkart POS’undan tek seferde yapılan 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL, 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira kazanılabiliyor.

Kampanya kapsamında bir müşterinin kazanabileceği maksimum tutar 5.000 TL ile sınırlı.

Önceki Bankkart kredi kartlarını iptal etmiş müşteriler, kampanyadan yararlanabilmek için kartlarını başvuru tarihinden en az 90 gün önce iptal etmiş olmalı. Ayrıca kuyum sektörü alışverişleri ve fatura ödemeleri kampanyaya dahil değil.

Aynı gün ve aynı işyerinde yapılan birden fazla işlemden yalnızca ilk işlem kampanyaya dahil ediliyor.

Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecek.

Ancak kazanılan Bankkart Liralar, kartın iptali durumunda geri alınacak ve Bankkart Kumbarasında yeterli bakiye bulunmaması halinde tutar ekstresine borç olarak yansıtılacak.