Zirve yine değişti: İşte haftanın en çok izlenen dizisi…

Televizyon dünyasında rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor.

Ekranların iddialı yapımları, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken reyting sıralamalarında da dikkat çekici değişimler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümler, diziler arasındaki yarışın seyrini bir kez daha değiştirdi.

TİAK tarafından paylaşılan verilere göre, haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu.

TAŞACAK BU DENİZ Mİ, UZAK ŞEHİR Mİ?

8-14 Aralık tarihleri arasında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta zirveyi Uzak Şehir kaptı.

İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise Eşref Rüya dizisi yer aldı.