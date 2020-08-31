Bakan Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl öğrenciler yeni öğretim yılına okullarından uzak bir şekilde başlayacaklar.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile derslerini takip edecek öğrenciler için, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"DERS PROGRAMIMIZ HAZIR"

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için https://eba.gov.tr ve https://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"BU ÜLKENİN SİZE İHTİYACI VAR"

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

Ziya Selçuk EBA ders programını yayınladı VİDEO

