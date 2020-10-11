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    Ziya Selçuk'tan tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısında bulundu.
    • AA
    • 11.10.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 15:01
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    Ziya Selçuk'tan tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etti.

    "YANAN ORMANLARIN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"

    Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."

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