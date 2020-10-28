Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin heykeli açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından yaptırılan Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, protokolün ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ile Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Buradaki kutlamanın ardından protokol üyeleri İnönü Parkı’na yerleştirilen Tunalı Hilmi heykelinin açılış törenine katıldı.

KURDELE KESİLDİ

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık, Tunalı Hilmi’nin vizyonu, geleceği öngören bakış açısıyla, cesur adımlarıyla görev yaptığı Anadolu topraklarında iz bırakmış, büyük bir tarihi kişilik olduğunu vurguladı.

Konuşmalar ardından protokolün kurdele kesmesiyle heykelin açılışı gerçekleştirildi.

İSTİKLAL MADALYASI İSTEDİ

Posbıyık, heykelin açılışında yaptığı konuşmada, Alemdar’a İstiklal Madalyası’nın verilmesini istedi.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ise yaptığı konuşmada, Alemdar’a İstiklal Madalyası verilmesi için iktidar partisi milletvekilleri ilede görüşüp bu konunun takipçisi olacağını söyledi.