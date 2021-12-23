Euro
13.0221
1.48%
Dolar
11.4411
1.34%
Altın
665.4920
1.35%
Borsa
1,805.30
0.06%
Bitcoin
595.581
-4.83%
BTXN Coin
37.90
-0.81%
0ºC
İstanbul
Açık 0 C
    Zonguldak'ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası

    Zonguldak'ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası

    Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden futbol takımına destek amacıyla 44 yıldır her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının finalinde renkli görüntüler yaşandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Zonguldak’ta Tersane Spor Kulübü tarafından 44 yıldır düzlenen Hindi Turnuvası bu sene Ekrem Arslan anısına düzenlendi.

    Finalde birinci olan Fatih Kuvvetli, canlı hindinin sahibi oldu. 72 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva 4 gün sürdü.

    HİNDİ ÖDÜLLÜ OKEY TURNUVASI

    Son günde finale kalanların oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde, masanın kenarına canlı hindi konuldu.

    Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Fatih Kuvvetli birinci, Recep Elicora ikinci, Ergün Karaca üçüncü ve Ender Yavuzdoğan dördüncü oldu.

    Zonguldak'ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası VİDEO

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #1

    "BU GELENEK DEVAM EDECEK İNŞALLAH"

    Turnuvanın birincisi olan Fatih Kuvvetli, “Formasını terlettiğimiz mahallemizin takımı Tersane Spora teşekkür ediyorum. Birinci olmak şampiyon olmak ayrı bir onur. Turnuvaya katılan abilerimize kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gelenek devam edecek inşallah” dedi.

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #2

    "DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    Tersane Spor Kulübü Başkanı Serkan Göktaş, "Bu sene 44’üncüsünü Ekrem Arslan anısına yaptığımız Hindi Turnuvası bugün sona erdi. Turnuvamız 4 gün sürdü. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 72 arkadaşımız turnuvaya katıldı. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Geleneklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #3

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #4

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #5

    Zonguldak ta 44 yıllık gelenek: Hindi ödüllü okey turnuvası #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir