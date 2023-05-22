Zonguldak'ta bir kişi kendisine tokat atan şahsı pompalı tüfekle vurdu Zonguldak'ta Şenol Ö., bir süre önce yaşadıkları tartışmada kendisine tokat atan 64 yaşındaki İsmail Hakkı E.'yi bugün kahvehanede otururken pompalı tüfekle vurup yaraladı. Kaçan Şenol Ö. aranıyor.

DHA Zonguldak'ta yaşanılan olayda kan aktı.. Saat 15.30 sıralarında Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süre önce İsmail Hakkı E., tartıştığı ve mahalleden tanıdığı Şenol Ö.'ye tokat attı. Olay, büyümeden sonlandı. Şenol Ö., bugün ise kahvehanede oturan İsmail Hakkı E.'ye, pompalı tüfekle ateş açtı. İsmail Hakkı E., sol ayağı ve sağ diz kapağına isabet eden fişeklerle yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Şenol Ö., olayın ardından kaçarken kahvehanedekiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu İsmail Hakkı E., özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan saldırgan aranıyor Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede ilk ifadesi alınan İsmail Hakkı E., Şenol Ö.'ye bir süre önce çıkan tartışma sonrası tokat attığını ve bunun intikamını almak için kendisini vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi.