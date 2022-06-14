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    Zonguldak'ta bir kişi sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

    Zonguldak'ta bir kişi cebinde getirdiği 5 dişten birini kuyumcuya, altın diye 3 bin 500 liraya sattı.
    • 14.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:22
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    Zonguldak'ta bir kişi sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerine gelen bir kişi, elindeki altın kaplama dişleri bozdurmak istediğini söyledi.

    Cebindeki gerçek altın dişi sahtesiyle değiştirdi

    Şahıs, cebindeki 5 dişten birini kuyumcuya uzattı. Kuyumcu, yaptığı incelemede dişin altın olduğunu belirledi. Dişi geri alan ve satmakta kararsız olduğunu söyleyen şüpheli, el çabukluğuyla gerçek altını cebindeki sahtelerle değiştirip, kuyumcuya 5 sahte kaplama dişi geri verdi.

    Kuyumcu 3 bin 500 lira dolandırıldı

    İHA'nın haberine göre, karşılığında 3 bin 500 TL verdikten sonra müşterinin gitmesinin ardından daha dikkatli şekilde dişi inceleyen kuyumcu, sahte olduğunu anladı.

    Kuyumcu hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Zonguldak ta bir kişi sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı #1

    Zonguldak ta bir kişi sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı #2

    Zonguldak ta bir kişi sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı #3


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