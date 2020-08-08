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    Zonguldak'ta deniz kenarında tarihi eser bulundu

    Deniz kenarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütun başlığı bulundu. Taş, bulunduğu yerden iş makinesi yardımı ile çıkarıldı.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 14:14
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    Zonguldak'ta deniz kenarında tarihi eser bulundu

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'ne gezmeye giden vatandaşlar, ilginç bir taşla karşılaştı.

    Deniz kenarında görüdükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünen vatandaşların Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber vermesi üzerine, ekipler bölgeye gitti.

    ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

    Gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Zonguldak ta deniz kenarında tarihi eser bulundu #1

    MÜZE GÖREVLİLERİ İNCELEME YAPACAK

    Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.

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    Zonguldak ta deniz kenarında tarihi eser bulundu #3

    Zonguldak ta deniz kenarında tarihi eser bulundu #4

    Zonguldak ta deniz kenarında tarihi eser bulundu #5

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