Zonguldak'ta deniz kenarında tarihi eser bulundu

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Deniz kenarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütun başlığı bulundu. Taş, bulunduğu yerden iş makinesi yardımı ile çıkarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'ne gezmeye giden vatandaşlar, ilginç bir taşla karşılaştı.

Deniz kenarında görüdükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünen vatandaşların Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber vermesi üzerine, ekipler bölgeye gitti.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

MÜZE GÖREVLİLERİ İNCELEME YAPACAK

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.













