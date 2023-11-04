Zonguldak'ta denizde ceset bulundu

İHA
Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı.
Polis ekipleri araştırma yaptı
Denizde ceset gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar Sağlık Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine de bildirildi.
Denizden sahil güvenlik botu, karadan da polis ekipleri ihbarın yapıldığı bölgede araştırma yaptı.
Ceset sudan çıkartıldı
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde yaptıkları incelemede su üzerine vurduğu görülen cesedi bota aldı.
Ceset torbasına konulan ceset, kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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