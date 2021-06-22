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    Zonguldak'ta el freni çekilmeyen otomobil fırına girdi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, iş yerine girdi. Kaza anında dükkan önünde oyun oynayan çocukların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 21:32
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    Zonguldak'ta el freni çekilmeyen otomobil fırına girdi

    İlçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında meydana gelen olayda, 06 BJR 677 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi.

    ARAÇ, FIRINA GİRDİ

    Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken, otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

    KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

    Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücünün hareket eden otomobili durdurmak istediği ancak aracın dükkana çarptığı görülüyor. Kaza anında fırın önünde olan çocukların panik yaşadığı görülüyor.

    Zonguldak ta el freni çekilmeyen otomobil fırına girdi #1

    Zonguldak ta el freni çekilmeyen otomobil fırına girdi #2

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