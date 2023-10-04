Zonguldak'ta Galatasaray’ın galibiyeti göbek atarak kutlandı

İHA
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Tüm Türkiye sevinç yaşadı
Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ı, Zaha, Kerem ve Icardi’nin golleri ile 3-2 mağlup etti. Galatasaray’ın aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye’de büyük sevinç yaşandı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de maçın bitiş düdüğü ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Göbek attılar
Sarı Kırmızı taraftarlar galibiyeti oyun havası eşliğinde göbek atarak kutladı. Bazı vatandaşlar ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış