Zonguldak'ta Galatasaray’ın galibiyeti göbek atarak kutlandı Galatasaray’ın Manchester United’ı deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından Devrek’te vatandaşlar göbek atarak galibiyeti kutladı.

İHA

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Tüm Türkiye sevinç yaşadı

Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ı, Zaha, Kerem ve Icardi’nin golleri ile 3-2 mağlup etti. Galatasaray’ın aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye’de büyük sevinç yaşandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de maçın bitiş düdüğü ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Göbek attılar

Sarı Kırmızı taraftarlar galibiyeti oyun havası eşliğinde göbek atarak kutladı. Bazı vatandaşlar ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)