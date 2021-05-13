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    Zonguldak'ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı

    Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce 10 yaşındaki oğlu Tuğberk Efe’yi kaybeden Banu Arslan’ın vefat eden oğluna aldığı bayramlık elbise ve ayakkabıları kabrine bıraktı.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 19:18
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    Zonguldak'ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı

    10 yaşındaki Tuğberk Efe, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 20 Mart tarihinde hayata gözlerini yumdu.

    Anne Banu Arslan, Ramazan Bayramı’nın ilk günü oğlunun Alaplı ilçesi Gürpınar aile mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti.

    ALDIĞI BAYRAMLIKLARI OĞLUNUN MEZARI ÜZERİNE KOYDU

    Acılı anne, aldığı bayramlık elbise ve ayakkabıyı oğlunun en sevdiği oyuncağı ile birlikte kabrinin üzerine koydu. Bir süre mezarın başında ağıt yakan acılı anne, görenlerin yüreklerini dağladı.

    Zonguldak ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı #1

    Zonguldak ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı #2

    Zonguldak ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı #3

    Zonguldak ta hayatını kaybeden oğluna bayramlık alan anne yürekleri dağladı #4

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